Pastoor: tijdens uitvaart alleen religieuze liederen

SP houdt bijeen­komst over slib

2 juli ALPHEN - Over de stort van vervuild buitenlands slib in zandwingebied Over de Maas bij Alphen en Dreumel moet alles naar buiten. Dat vinden de SP West Maas en Waal en de SP Gelderland. Ze houden op 10 juli een bijeenkomst in dorpshuis De Hucht in Alphen.