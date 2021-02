Patrijzen tellen in weer en wind: ‘Het is een knuffelbare soort, het is een prachtige mooie vogel’

Vorig jaar stonden ze er ook in februari, maart en april. Om de bontgekleurde patrijs te tellen. Want als ze kunnen aantonen dat de patrijs in de velden van Wijchen tot Dreumel scharrelt en broedt, dan wil de provincie geld uittrekken om het leefgebied van de vogel aangenamer te maken. En dat is hard nodig. De patrijs staat op de rode lijst en is dus bedreigd.



Waren er vijftig jaar geleden nog honderdduizend broedparen in Nederland, nu zijn dat er nog slechts vierduizend, vooral in het oosten en zuiden van het land. ,,De patrijs is een leuk dier’’, zegt Alphenaar Daniël Joppe. ,,Als die er is, geeft dat aan dat het landschap heel gevarieerd is.’’ Dat geldt natuurlijk ook andersom. Een gevarieerd landschap is goed voor de patrijs. En daar is het de drie mannen om te doen.