Plaat met ‘piet-neutrale’ liedjes van Jochem van Gelder: ‘Niemand uitsluiten, maar traditie voor iedereen leuk maken’

‘Hiep Hoera voor Sinterklaas, want hij is vandaag de baas. Hiep Hoera voor Zwarte Piet, die er weer te gek uit ziet.’



Precies twintig jaar geleden scoorde Jochem van Gelder met zijn sinterklaas-cd Wild Geraas een gouden plaat. De tv-presentator uit Beneden-Leeuwen lepelt de originele tekst van Hiep Hoera uit 2001, twee decennia later nog probleemloos op.



Hoewel, probleemloos? De zwartepietendiscussie ging ook aan Van Gelder bepaald niet voorbij. Daarom nam hij het album opnieuw op: (Ge)wild Geraas.



,,Dit keer een ‘piet-neutrale’ versie van de liedjes, met een aangepaste tekst’’, zegt hij.