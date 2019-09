Plasticsoep begint in onze rivieren, zoals de Waal: ‘Ik schrik als ik zie wat er naar boven komt’

Inlegkruisjes, sigarettenpeuken, vezeldoekjes. Een deel van het plastic dat de Harder bij Wamel uit de Waal vist, is nog herkenbaar. Voor een groot deel gaat het echter om stukjes van een of enkele centimeters. Dat kan van alles geweest zijn.



,,Het plastic begint op de rivier dus al uiteen te vallen’’, zegt Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland terwijl hij de opbrengst van een ‘trek’ bekijkt in de sorteerbak aan boord van het Zeeuwse vissersschip.