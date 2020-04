Politie controleert met drone boven Waalstrandjes op anderhalvemetermaatregel

Lintjesregen Het regent lintjes door de telefoon in Maas en Waal

13:22 WIJCHEN/BEUNINGEN/BENEDEN-LEEUWEN/DRUTEN - Het is een vreemde lintjesregen dit jaar in Maas en Waal. Geen opspelden, geen omhelzingen, geen burgemeester aan de deur. Corona gooit roet in het eten. Dus is het bellen of videobellen. En, in een enkel geval, een reuzenlintje van De Gelderlander