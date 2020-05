Politie drukt opvallend zwaar beladen Fiatje van de weg in Wamel na wilde achtervolging

De politie kwam de man op het spoor doordat ze hem in een zwaar beladen Fiat Seicento zagen rijden over de Provincialeweg in Velddriel. De auto was zó zwaar dat de achterkant bijna op de grond hing. De agenten reden achter de groene auto en gaven een stopteken, maar dat werd door de bestuurder niet opgemerkt.

Gillende sirene

De politiewagen ging voor de Fiat rijden en gaf opnieuw een stopteken. Daarop trapte de man uit Waalre op de rem en draaide de Fiat om er vandoor te gaan. De politiewagen ging er met gillende sirene en zwaailichten achteraan.

Daarbij kregen de agenten hulp van andere politiewagens en een burger. Op de van Heemstraweg N322 ter hoogte van Heerewaarden probeerde die te helpen door zijn auto dwars over de weg te zetten.

De bestuurder van de Fiat omzeilde de blokkade door over het fietspad te rijden. De agenten besloten daarop dat de achtervolging lang genoeg had geduurd. Op een kruising in Wamel drukte één van de politiewagens de Fiat van de weg door hem te rammen.

In de auto vonden agenten goederen die vermoedelijk zijn gestolen zoals een bouwradio, drank en sigaretten. De bestuurder is overgebracht naar het politiebureau in Tiel.

Volledig scherm De politie heeft een achtervolging beëindigd door in Wamel een auto van de weg te drukken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal. © Politie

Volledig scherm De politie heeft een achtervolging beëindigd door in Wamel een auto van de weg te drukken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal. © Politie

Volledig scherm De politie heeft een achtervolging beëindigd door in Wamel een auto van de weg te drukken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal. © Politie

Volledig scherm De politie heeft een achtervolging beëindigd door in Wamel een auto van de weg te drukken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal. © Politie

Volledig scherm De politie heeft een achtervolging beëindigd door in Wamel een auto van de weg te drukken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal. © Politie

Volledig scherm De politie heeft een achtervolging beëindigd door in Wamel een auto van de weg te drukken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal. © Politie