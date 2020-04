Politie probeert laatste 48 uur van verdachte en overleden fotomodel Carolien te reconstrueren

videoBENEDEN-LEEUWEN - De 41-jarige man uit Beneden-Leeuwen die zondag is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van het 39-jarige fotomodel Carolien van Eck , blijft in voorarrest. Dat laat de politie dinsdagmiddag weten.

Afgelopen donderdag kwam de vrouw om het leven in haar woning in Beneden-Leeuwen. Aanvankelijk was onduidelijk wat de doodsoorzaak was, maar inmiddels stelt de politie dat het gaat om een misdrijf.

Reconstructie

Zondagavond werd een man aangehouden, volgens meerdere buurtbewoners gaat het om de verloofde van het slachtoffer. De politie wil dat laatste vooralsnog niet bevestigen.



Een woordvoerder benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is en ze onder meer proberen de laatste 48 uur van het slachtoffer en haar verloofde in beeld te brengen. ,,We vragen mensen die ze op of na 7 april heeft gezien of gesproken, met ons contact op te nemen.’’

Volledig scherm De politie verricht onderzoek bij de woning aan het Ambacht in Beneden-Leeuwen. © DG

Luidruchtige feesten

Volgens buurtbewoners hield het stel luidruchtige feesten, parkeerden in de avonduren dure auto’s voor de woning en zou het mogelijk gaan om een afrekening uit het criminele circuit.



De politiewoordvoerder: ,,We zien in dit soort heftige situaties vaker dat er gespeculeerd wordt over motieven en wat er gebeurd zou kunnen zijn. Het is aan de politie om daar goed onderzoek naar te doen en de feiten boven tafel te krijgen.’’

Condoleances

Ondertussen stromen op de sociale media van Van Eck de condoleances binnen. Wrang is dat zij kort voor haar dood nog een kaartje stuurde naar een verzorgingstehuis in Maurik, om de bewoners en medewerkers ‘veel sterkte en gezondheid te wensen’ met de huidige coronacrisis.



Inmiddels hangt de kaart aan de muur in Maurikse verzorgingstehuis, schrijft een zorgmedewerkster: ‘Mijn hart huilt toen ik het kaartje zag hangen tussen al die mooie tekeningen voor de bewoners.’