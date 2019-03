Politie stopt met onderzoek naar jarenlange agriterreur in Maas en Waal

In november vorig jaar leek er nog sprake van een doorbraak, nadat boerenorganisatie ZLTO een privé-rechercheur in de arm had genomen. Volgens de privédetective komt de terreur voort uit soms al jarenlange slepende conflicten tussen jagers en boeren omdat hen jachtgebieden waren afgepakt. De verdachten zijn in beeld, zei hij in november tegen De Gelderlander.



De privédetective droeg zijn onderzoek over aan de politie. Die bevestigde vervolgens dat de oplossing nabij was. Dat ligt nu toch anders. Volgens de politie zijn inmiddels alle ‘opsporingsindicaties’ onderzocht, zonder dat daders zijn gevonden. Met het Openbaar Ministerie is besloten het onderzoek voorlopig stil te leggen. ,,Als we mensen aanhouden, moet sprake zijn van een ‘redelijk vermoeden van schuld’, dus bewijslast. En daar is hier geen sprake van”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Het onderzoek is op dit moment slapende. Als het nodig is pakken we het weer op.”