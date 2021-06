Politie zit dijkracers met controles op de huid: wie te veel herrie maakt, riskeert een boete van 450 euro

Meerdere dijkbewoners hebben last van luidruchtige motoren of gevaarlijke situaties op de dijken. ‘Die overlast pakken we de komende maanden aan’, waarschuwt de politie van het district De Waarden. De controles, gericht op verkeersveiligheid en leefbaarheid, zullen tot eind augustus op wisselende momenten plaatsvinden. ‘We willen allemaal genieten van de mooie gebieden in onze gemeente’, aldus de politie.

Verzet neemt toe

Ook protesten vanuit motorrijders

Ook vanuit de motorrijders zelf komen protesten, omdat een kleine groep het voor de meerderheid versjteert. ,,Die zijn met de actie ‘Te luid is uit’ gestart. Daar zijn we heel blij mee”, zegt Hardenberg. ,,Verder hebben we met vijf landen een brief gestuurd naar de Europese Commissie om het probleem onder de aandacht te brengen. En steeds meer gemeenten gaan ertoe over om in het weekend wegen of dijken af te sluiten voor motoren.’’