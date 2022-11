Politiek verzet tegen megakalverstal Maasbommel loopt op de klippen

Eén Fruitcorso? Het zijn er eigenlijk twee

Het Fruitcorso in Tiel heeft wereldwijd erkenning gekregen als Unesco Werelderfgoed. Het is uniek in de wereld. Maar zaterdag bleek dat er nu eigenlijk twee fruitcorso's zijn op één dag: Het eigenlijke Fruitcorso en Fruitcorso by Night, dat een geheel eigen gezicht biedt.

19 september