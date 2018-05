Politieteam dat agriterreur onderzocht nooit opgeheven: 'Nu pakken we de draad weer op'

UPDATE Agriter­reur terug van weggeweest: prikkel­draad en keien in gemaaid gras

20 mei BENEDEN-LEEUWEN - De agriterreur in Maas en Waal leek voorbij. Maar nu is deze weer opgelaaid. In de 'ruggen' van gemaaid gras van een melkveebedrijf in Beneden-Leeuwen zijn ruim een week geleden prikkeldraad en keien verstopt.