Ramesh Chinta is nieuwe kapelaan voor Dreumel

Pater Ramesh Chinta is geboren en getogen in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Hij heeft er zijn seminarieopleiding gevolgd bij de congregatie Heralds of Good News en is na zijn priesterwijding in 2012 drie jaar als kapelaan werkzaam geweest in India. In 2015 kwam hij naar Nederland in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij kreeg een stageplek in de Parochie Heilige Willibrord Aalst-Valkenswaard-Waalre. In 2017 werd hij kapelaan van Valkenswaard.