Real Madrid kiest voor voetbalkamp Aquila in Dreumel

Naast harde ballen nu ook snelle pijlen en kleurige kwasten in nieuwe thuishaven De Teerling

Wat boogschieten, jeu de boules en de schilderkunst met elkaar te maken hebben? Doorgaans niets, behalve dan in Tiel. Jeu-de-boulesclub De Teerling gaat in het nieuwe onderkomen meer activiteiten aanbieden dan alleen ‘ballen gooien’. Vrijdag is de opening.

