Recreatiepark in Maasbommel tussen dassen en bevers? Niet doen, zeggen natuurbeschermers

Dormio wil op die plek 175 vakantiebungalows bouwen voor 55.000 gasten per jaar. De projectontwikkelaar is op de hoogte van de gevonden burchten en is verplicht hier rekening mee te houden. directeur Don van Schaik zegt dat hij eerst laat onderzoeken welke dieren er precies leven en wat voor alternatieve leefgebieden de grondbezitter, Recreatiebedrijf Uiterwaarde, wellicht voor ze in petto heeft. ,,Het zou het mooist zijn als we de natuur in ons park kunnen integreren.”