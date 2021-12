Reünie van legendarische discotheek De Blauwe Sluis: ‘Zelfs de beroemde barbecue komt terug’

video Auto vliegt uit de bocht, ramt paal en en belandt in sloot, hulpdien­sten rukken massaal uit

BOVEN-LEEUWEN - Hulpdiensten zijn vanavond massaal uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk waarbij een auto in een greppel belandde in Boven-Leeuwen. De automobilist is naar het zich laat aanzien ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

4 december