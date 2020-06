Roemeense arbeidsmigrant Dorin: ‘Ik kreeg klappen van collega's na ruzie over corona’

BENEDEN-LEEUWEN - De gewonde man die zaterdagavond werd aangetroffen in een woning aan de Beatrixstraat in Beneden-Leeuwen, is de Roemeense arbeidsmigrant Dorin Marcu. Hij zegt dat hij klappen heeft gekregen van drie landgenoten. Het conflict ging volgens Marcu over het feit dat er te veel mensen in het huis woonden in verband met corona.