Rolschaatser Kerkdriel zes keer Nederlands kampioen

De club nam aan zes van de zeven categorieën deel en in de diverse disciplines kwamen de teams telkens als beste uit de bus. ,,Aan de concurrentie lag het niet, die was even sterk als altijd. Onze groep rijdsters is gedisciplineerd en wil er vol voor gaan. Met goede trainsters is dat een goede combinatie. Deze week horen de rolschaatsers of ze naar het EK in Portugal mogen.