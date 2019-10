Roy (18) redt man uit brandende auto: ‘Hij rilde en was in shock’

Nationale herdenking gesneuvel­de stoottroe­pers in Beneden-Leeu­wen

13 oktober BENEDEN LEEUWEN - In de voormalige kloostertuin van klooster St. Elizabeth in Beneden-Leeuwen zijn zondagmiddag de 378 stoottroepers herdacht, die sinds september 1944 gesneuveld of omgekomen zijn, niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in Nederlands-Indië, Korea, Afghanistan, Bosnië, Irak, Mali en andere oorlogsgebieden.