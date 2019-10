Roy (18) uit Beneden-Leeuwen redt man uit brandende auto

Elsen was samen met zijn 17-jarige vriendin onderweg naar huis na een etentje in Den Bosch, toen hij zag dat het voor hem misging. ,,Onder de motorkap van de auto van de oudere man kwam flink wat rook vandaan. De automobilist die tussen mij en hem in reed, haalde hem in en vervolgde zijn weg. Ik besloot voor de zekerheid even drie seconden langer te wachten.”



Intuïtie

De rook sloeg om in vlammen en vonken, waarna hij direct uitstapte en in actie kwam. ,,Ik volg zelf een opleiding bij defensie en weet hoe ik eerste hulp moet verlenen. Dat kwam, in combinatie met mijn intuïtie, goed van pas op dat moment.”



Ondertussen was Van den Berk ook uitgestapt om te helpen, terwijl de auto zich verder vulde met rook. ,,Hij haalde de inzittende uit de auto en ik ben het verkeer gaan omleiden. In eerste instantie wilde de man zijn voertuig niet verlaten. Hij was flink aan het rillen en helemaal in shock”, vertelt Elsen.



Van den Berk heeft het slachtoffer vervolgens meegenomen naar een café iets verderop, terwijl Elsen het verkeer bleef regelen tot de politie arriveerde. Later is de man overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij rook had ingeademd. Hoe het nu met hem is, weet de redder niet: ,,Ik heb hem niet meer gesproken, maar de politie heeft mijn nummer. Als de man contact met mij wil, sta ik daarvoor open.”