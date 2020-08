Ruiming van 12.000 nertsen vanwege corona in fokkerij Altforst begonnen

En dat is nummer 31: coronabe­smet­ting nertsenbe­drijf Altforst met 12.000 moederdie­ren

14 augustus ALTFORST - Bij een nertsenbedrijf in Altforst is het coronavirus vastgesteld. Het bedrijf met 12.000 moederdieren zal zo snel mogelijk worden geruimd. Het bedrijf in de gemeente West Maas en Waal is het 31ste waarbij de besmettelijke ziekte is geconstateerd.