Sinds Het Perfecte Plaatje gaat Jochem dagelijks op pad voor een foto: ‘Ik doe iedere dag een serieuze poging’

De wereld volgens Joep van den Brink, de Appeltern­se schrijver met negen levens

APPELTERN - ,,Ik heb negen levens”, zegt Joep van den Brink aan het begin van het gesprek. ,,Ik heb er nog één over.” Acht keer hing zijn leven aan een zijden draadje. Zoals de keer dat hij als jongen bijna geschept werd door een auto toen hij van zijn ouders’ huis in Laren met de fiets naar de basisschool in Hilversum reed. Of toen hij in een put viel. Of toen hij met zijn motorfiets over de kop ging.

15 juni