Slachtoffer overval op bedrijfswoning mist Audi A8: ‘Weet wie de daders zijn’

Professio­ne­le kerstdi­ners uit een box in Maas en Waal: ‘Een lichtpunt­je na 11 weken ellende’

27 december APPELTERN/WIJCHEN/DRUTEN - In de keuken van de restaurants in Maas en Waal is de kersthectiek niet minder dan in een jaar zonder corona. Integendeel zelfs, voor vele koks is het drukker. Zo zetten de restaurants van Marco Megens - De Leurse hof in Leur, Meneer Smit in Wijchen en Vesta in Nederasselt - een derde meer kerstmaaltijden af tijdens deze kerst.