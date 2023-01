‘Slavendrijver’ staat voor de rechter: nooit vakantie, loon inleveren en buiten slapen, tot boer argwaan kreeg

Van Radio Veronica tot SBS6: Brabantse bekerheld van De Treffers gaat nu ‘PSV uit die koker trekken’

Een BN’er voor één dag. Dat is Willem den Dekker na zijn goal voor De Treffers tegen Cambuur in de KNVB-beker. De Brabander valt van de ene verbazing in de andere.

18:29