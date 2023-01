‘Sneeuwwitjes met een rietje: het schaamrood op de kaken’

6 ton voor klooster­muur die op instorten staat is bijna binnen, maar de tijd dringt

SINT-AGATHA - De crowdfunding voor herstel van de kloostermuur in Sint Agatha is een groot succes. Van de benodigde 170.000 euro is sinds afgelopen zomer 153.000 euro opgehaald, maar door stijgende energiekosten dringt intussen de tijd om te gaan bouwen.

