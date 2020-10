Snoeiharde kritiek oud-directeur Rijkswaterstaat op granuliet-affaire Gelderland: ‘Dit is toch onbestaanbaar?’

column Rob Berends Laten we alle rotzooi die we hebben in een dun laagje over het land uitsprei­den. Geniaal!

25 oktober De burgemeester van Doetinchem had een briljant idee. Terwijl hij bezig was met heel belangrijke onderwerpen, waren in zijn stad 1300 vaten met giftig blusschuim opgeslagen. Die waren gaan lekken, het grondwater raakt vervuild. Waarom lozen we de rotzooi niet gewoon in de Oude IJssel, vroeg Mark Boumans zich af. Want, zo betoogde de eerste burger, in de rivieren zit toch al veel rotzooi.