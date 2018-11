Spijkers in mais en afgezaagde fruitbomen: agriterreur zorgde jarenlang voor angst in Maas en Waal

FOTOSERIE Een zusje voor Appeltern in Saarburg

8 november APPELTERN - De Tuinen van Appeltern krijgt een zusje in Saarburg, een stadje ten zuiden van Trier in Reinland-Pfalz. Met dank aan Herr Dixius, Bürgermeister. De laatste keer dat de Bürgemeister op bezoek was, zag hij het nieuwe entreegebouw van de Tuinen. Daar staat een grote plattegrond van het park. ,,Dat wil ik ook”, zei Herr Dixius. ,,Kun je dat voor me tekenen?”