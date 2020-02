Spoedoverleg over storten afval in plas bij Alphen, Tweede Kamer roept minister ter verantwoording

Onderzoeksprogramma Zembla brengt vanavond naar buiten dat de top van Rijkswaterstaat de stort van een half miljoen ton granuliet in Over de Maas bij Alphen er doorgedrukt heeft. Eigen ambtenaren hadden twijfels of dat wel verantwoord was in verband met mogelijke vervuiling.

Top van Rijkswaterstaat

Oud-minister Halbe Zijlstra zou het bedrijf Bontrup, moederbedrijf van Graniet Import Benelux, met de top van Rijkswaterstaat in contact hebben gebracht. Graniet Import Benelux is de producent van granaliet, een afvalstof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen, materiaal dat nodig is voor de aanleg van snelwegen.

Ondertussen is ook in de Tweede Kamer al gereageerd op de kwestie. Er is gevraagd om een Kamerbrief met uitleg. ,,En die willen we voor 20 februari hebben, want dan is er een overleg met de minister waarin we het er over willen gaan hebben‘’, stelt Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA). ,,We willen eerst alle informatie boven water halen.’’