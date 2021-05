Spoelt granuliet toch weer weg? Wethouder wil verklaring van Rijkswaterstaat

Duizenden plantjes voor de kinderboer­de­rij in Wamel

2 mei WAMEL - 1873 plantjes staan er al te wachten in de kas van Kwekerij Van Rossum in Wamel. Voor woensdag moeten ze allemaal in dozen worden verpakt, want donderdag worden ze rondgebracht in en om het dorp. ,,En ik verwacht er de komende dagen nog zo’n 1200 bij”, zegt Anouk Stork-Van Rossum.