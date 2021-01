Stiefvader (40) sloot stiefzoon (12) op en misbruikte hem ‘in opdracht van geesten’

ARNHEM - Een veertigjarige man uit Boven-Leeuwen heeft gezegd dat hij in opdracht van geesten zijn twaalfjarige stiefzoon afgelopen oktober meelokte naar een leegstaand pand in Wijchen. Daar werd de jongen vastgebonden, geblinddoekt, seksueel misbruikt en achtergelaten.

Inmiddels gelooft de verdachte niet meer dat het geesten waren die dreigden hem en zijn familie iets aan te doen als hij niet meewerkte, aldus zijn raadsvrouw vrijdag bij de rechtbank in Arnhem. Hij denkt nu dat het de dertigjarige medeverdachte uit Noord-Brabant is die hem onder druk zette in anonieme whatsappberichten.

De rechtbank bepaalde dat deze medeverdachte, die zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan het misbruik, naar het Pieter Baan Centrum moet voor onderzoek naar zijn psyche en toerekeningsvatbaarheid.



Het Openbaar Ministerie verwijt de man uit Boven-Leeuwen behalve aanranding en vrijheidsberoving ook dat hij na het misbruik brand stichtte in zijn woning. Zijn vrouw wordt daar mogelijk ook voor vervolgd. De man zei op de zitting dat de brandstichting ‘per ongeluk’ was.

Psychische overmacht

Inmiddels is hij aangemeld voor psychologisch onderzoek. De officier van justitie verzocht ook om onderzoek door een psychiater, maar dat vond de rechtbank niet nodig.



De raadsvrouw zei dat haar cliënt heeft gesproken over een ‘externe opdrachtgever’ waarvan hij dacht dat het geesten waren. ,,Die externe opdrachtgever dreigde dat hem en zijn familie iets werd aangedaan als hij niet deed wat hij zei.”



Ze zet vraagtekens bij het opzet voor het misbruik en de vrijheidsberoving. ,,Hij zegt dat hij jarenlang door iemand voor het karretje werd gespannen en dat hij dit moest doen voor de veiligheid van zijn dochter.” Ze vraagt zich af of er geen sprake is van psychische overmacht.

Voor de veiligheid van zusje

De stiefzoon, die zichzelf die nacht uiteindelijk wist te bevrijden, zegt dat zijn stiefvader vertelde dat hij mee moest voor de veiligheid van zijn zusje.



De verdachte ontkent dat hij de jongen zelf heeft misbruikt. ,,Ik had geen benul van wat er ging gebeuren met hem. Ik heb hem niet vastgebonden.”



Op 26 maart is er opnieuw een voorbereidende zitting. De rechtbank wees een verzoek van de raadsvrouw van de man uit Boven-Leeuwen om onderzoek naar de mogelijkheden voor vrijlating onder voorwaarden voorlopig af. De verwachting is dat de verdachte uit Noord-Brabant in mei terecht kan in het Pieter Baan Centrum. Het rapport zal dan ongeveer eind juli klaar zijn.

