Stort granuliet stopt tot nieuw onderzoek klaar is

Verzet in West Maas en Waal tegen plan om alle kliko’s te chip­pen

9 september BENEDEN-LEEUWEN - Een elektronische chip in élke kliko, die precies bijhoudt hoevaak iemand zijn gft of plastic afval aan de kant zet? Raadsleden in de gemeente West Maas en Waal zien niets in het plan van afvalverwerker Avri: ze vrezen voor de privacy van hun inwoners en denken dat het het vanaf hier een kleine stap is naar het uitdelen van boetes.