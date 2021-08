Sylvi (17) en Fiore (11) hebben een eigen bedrijf, ze helpen pony’s met gedragsproblemen: ‘Eerst voorzichtig de neus aanraken’

Jongens besmeuren woning met verf; politie hoopt daders te pakken door filmpje openbaar te maken

10 augustus BOVEN-LEEUWEN - De politie heeft beelden vrijgegeven van twee jongens die in Boven-Leeuwen een huis hebben besmeurd. Op een filmpje is te zien hoe twee jongens verf gooien over een huis aan de Molenstraat in het dorp.