Sylvian uit Boven-Leeuwen is de 20.000e inwoner van de gemeente West Maas en Waal

Sylvian is de zoon van Daniëlle Avôt en Mike van Dooijeweert en heeft een oudere broer: Jayson.



In 1984 is de gemeente West Maas en Waal ontstaan na een herindeling van de gemeenten Appeltern, Dreumel en Wamel. West Maas en Waal bestaat uit acht dorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.



Het aantal inwoners was in 1984 16.829. In 38 jaar tijd is dat aantal met 3171 personen gegroeid naar 20.000. Dit is een stijging van 19 procent.



Burgemeester Vincent van Neerbos bezocht het gezin in Boven-Leeuwen en bracht bloemen mee en een knuffel voor Sylvian: een konijn dat een T-shirt draagt met de tekst ‘Sylvian 20.000e inwoner’.