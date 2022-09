Tauros en exmoorpony smullen van vers groen rond drooggevallen woonboten in Beneden-Leeuwen

Want is zijn ‘achtertuin’ normaal gesproken van water, daar in de strang in Beneden-Leeuwen, nu ligt zijn ark al ongeveer 3,5 maand vast op de bodem. Hols woonark lijkt daardoor een gewone dijkwoning zoals je die in heel de regio ziet, omgeven door een groene tuin. En dat groen is voor de dieren erg aantrekkelijk, zegt hij. ,,Daar grazen ze het liefst.”