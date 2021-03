Teleurgesteld over de verkiezingsuitslag? Straks kun je als troost jouw billen ermee afvegen

Berg en Dal was ooit goedkoop­ste gemeente in regio maar is nu duurder dan stad; Wijchen koploper

4 maart GROESBEEK - Het was jarenlang hét paradepaardje van de Berg en Dalse politiek: Berg en Dal (vooral de voormalige gemeente Groesbeek) had de laagste gemeentelijke woonlasten voor huizenbezitters in de regio. Veel lager dan bijvoorbeeld Nijmegen. Maar dat is niet meer zo.