Tien voet-fietsveren komen dit seizoen niet meer in actie: 70 procent vrijwilligers ziet varen niet zitten

Opnieuw vertraging voor recreatie­park De Acht Morgen bij Appeltern

23 mei APPELTERN - Recreatiepark De Acht Morgen bij Appeltern blijft langer in de wachtkamer. De bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan had de afgelopen week zijn laatste fase in moeten gaan, maar is uitgesteld. Een nieuwe einddatum, en daarmee het begin van de bouw, is nog niet in zicht.