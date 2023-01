Tijdelijke units naast MFA De Rosmolen geven kindcentrum Beneden-Leeuwen noodzakelijke extra ruimte

Het in 2019 opgeleverde IKC is drie jaar later al te krap voor basisscholen De Leeuwenkuil, De Wijzer en kinderopvang Kion. Volgens de verwachtingen is er in 2031 zo’n 1000 vierkante meter te weinig. In afwachting van de aanbouw zocht West Maas en Waal naar tijdelijke ruimte.