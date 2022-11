Toch geen foto van Vincent van Gogh op zolder in Beneden-Leeuwen, verzamelaar Andries baalt

Met video Tussen de robots in Druten: ‘Ik wil hier wel werken’

DRUTEN - Dylan weet het wel. Hij zit nu nog in groep 7 van basisschool De Kubus in Druten. Maar straks, als hij groot is, gaat hij naar Exner, de robotbouwers in zijn woonplaats. ,,Ik wil hier wel werken”, zegt hij tijdens de rondleiding door het bedrijf. ,,Dat is super leuk toch?”

15 oktober