Transport pluimvee nog 25 dagen verboden door vogelgriep rond Altforst

ALTFORST- In een straal van 10 kilometer rond het pluimveebedrijf in Altforst dat vorige week werd getroffen door vogelgriep , is het de komende 25 dagen nog verboden om gevleugelte te vervoeren. Dat kan de komende week voor enkele bedrijven problemen opleveren.

Voor sommige bedrijven moeten zelfs deze week nog uitzonderingen worden gemaakt op dat vervoersverbod in de 10-kilometer-zone rond Altforst. ,,Er zijn nu nog geen nijpende situaties, maar die kunnen wel ontstaan”, legt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders uit. ,,We gaan er wel van uit dat die opgelost worden.”



Als voorbeeld noemt ze een bedrijf dat vleeskuikens fokt, die op een bepaald moment naar de slacht moeten. Weer andere bedrijven laten eendagskuikens opgroeien tot fokhennen. Op het moment dat ze eieren gaan leggen, moeten ze getransporteerd worden naar andere bedrijven die daar weer in gespecialiseerd zijn. ,,Als de fokhennen circa 17 weken oud zijn moeten ze echt weg”, aldus De Haan. ,,Ze hebben dan andere hokken nodig.” In totaal liggen er 35 pluimveebedrijven in de cirkel van 10 kilometer rond Altforst.

Eieren mogen wel vervoerd worden

Nadat vorige week donderdag de besmetting in Altforst was vastgesteld, werden bij negen andere pluimveebedrijven binnen een straal van 3 kilometer monsters genomen. Dit weekeinde werd bekend dat er bij die testen geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Sinds zaterdag mogen er daarom weer eieren vervoerd worden via vastgestelde routes. Transport van pluimvee is volgens de regels tot dertig dagen na de vaststelling van de besmetting verboden binnen een straal van 10 kilometer.



Om problemen bij sommige bedrijven te voorkomen wordt het waarschijnlijk toegestaan dat onder strenge maatregelen en via vaste routes toch dieren worden vervoerd in die zone. Daar gaat De Haan in ieder geval wel van uit. ,,In de loop van de week horen we daar meer over.”

Jachtverbod van 30 dagen

Gisteren vond er overleg plaats met het ministerie van Landbouw waar niet alleen de pluimveesector bij aanwezig was. Ook organisaties van jagers, kinderboerderijen, Dierenambulance en hobbyboeren kregen te horen aan welke regels zij zich de komende tijd moeten houden. Zo geldt er in de 10-kilometer zone ook een jachtverbod in die 30 dagen, waarvan er nu dus nog 25 over zijn.