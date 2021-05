Twaalf auto's verwoest door brand bij autobedrijf in Dreumel

Later dan anders warmt het leven in de jachthaven op: ‘Normaal begint het hier op 1 april’

27 april MAASBOMMEL - In het zonnetje is Henk van Berkel maandagmiddag zijn boot Dave aan het waxen in de Marina Hanzeland in Maasbommel. In de jachthaven aan de Gouden Ham begint het seizoen veel later dan anders, vanwege de koude nachten.