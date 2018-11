Twee bedrijven mogen geen grond meer leveren aan Over de Maas

Beste jaar ooit voor recreatie­plas­sen

1 november WIJCHEN/EWIJK/APPELTERN Het was weertechnisch te verwachten, maar nu is het met cijfers ook zeker: de drie recreatieplassen in Maas en Waal - Berendonck, Groene Heuvels en Gouden Ham - hebben een absoluut topjaar qua bezoekersaantallen achter de rug.