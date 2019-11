Twee woonwagens te veel in kamp, gemeente laat ze weghalen

Busje door botsing over sloot gelanceerd in Alphen

14 november ALPHEN - Een bedrijfsbusje is donderdagavond in Alphen over een smalle sloot gevlogen en op de zijkant in een weiland terechtgekomen. Het voertuig kwam even daarvoor in botsing met een auto op de kruising van de Kezieweg met de Wamelseweg.