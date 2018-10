De uiterwaarden van de Maas een vuilnisbelt? Dat pikt Dreumel niet

Vondsten vanuit de Dreumelse bagger het museum in

14:00 OSS/DREUMEL - Bijzondere vondsten uit Over de Maas bij Dreumel zijn momenteel te zien in de expositie 'Bagger!' in Museum Jan Cunen in Oss. Daar worden ze in samenhang getoond met de vondsten uit Kessel, aan de Brabantse kant van de Maas.