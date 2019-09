Van drugssmokkel verdachte zakenman uit Beneden-Leeuwen ontvlucht Turkije in rubberbootje

Video Grote brand in kringloop­win­kel Beneden-Leeu­wen; asbestdeel­tjes neerge­daald in directe omgeving

13 september BENEDEN-LEEUWEN - BENEDEN-LEEUWEN - Kringloopwinkel De Oude School in Beneden-Leeuwen is vrijdagmiddag door vuur verwoest. Het pand in de Brouwersstraat is tot de grond toe afgebrand. De rookwolken waren van verre te zien. Bij het inferno raakte niemand gewond. Wel is er asbest vrijgekomen.