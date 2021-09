Van guilty pleasure naar Guilty Monkey, een nieuw speciaalbier: ‘Mijn onderkaak viel zowat in de kelder’

Xander Kraai (28) uit Zaltbommel raakte door corona zijn baan in de brouwerijwereld kwijt. Hij solliciteerde zich suf, zonder resultaat. Tot hij bij Oscar Heijnen van Shots Media in Beneden-Leeuwen terechtkwam.



,,Ik was een beetje klaar met solliciteren en ik had me eigenlijk niet voorbereid. Shots zocht een marketing manager, maar ik had geen idee wat voor bedrijf het was.”



Een handel in seksartikelen dus. ,,Ik kreeg een gesprek met Oscar in de showroom. Ik ben niet preuts dacht ik, maar toen merkte ik dat ik dat toch wél ben. Pratend tussen de dildo's en de vibrators.”