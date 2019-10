Vandalen vernielen en stelen herdenkingsborden van de grote dijkbrand

,,Hier zijn we heel erg emotioneel van”, zegt bestuurslid Betsie van Houten. ,,We krijgen zo veel mooie reacties op wat mensen zaterdagavond meemaakten, en er zit zoveel werk in. En dan gebeurt dit.”



De gestolen en vernielde bordjes stonden op het stuk tussen de Korte Brouwersstraat en de Tesstraat. Mede-organisator Leo Lemmers wil ze zo snel mogelijk vervangen, zegt hij.



Het is de bedoeling dat ze tot eind deze maand blijven staan. In het voorjaar, wanneer het weer drukker wordt op de dijk, keren ze tot eind mei terug. In de tussenliggende periode zijn ze in museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen, waar een expositie is ingericht over de gebeurtenissen van de nacht van 6 op 7 oktober 1944.