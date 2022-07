Veel schade door woningbrand in Alphen

Werner houdt vol dat hij onschuldig is aan de dood van fotomodel Carolien: ‘Deze beschuldi­gin­gen aanhoren is onmense­lijk’

ARNHEM/BENEDEN-LEEUWEN - ,,Deze gruwelijke beschuldigingen aanhoren is onmenselijk. Het is niet te verwerken dat jullie denken dat ik dit Carolien heb aangedaan.” Werner van de V. (43) breekt maandag tijdens een rechtszitting in Arnhem, waar justitie twaalf jaar cel tegen hem eist.

