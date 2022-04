Verdachte hoort veertig maanden cel eisen wegens internetfraude: ‘Meneer heeft anderhalf jaar als een koning geleefd’

Alle rekeningen geplunderd tijdens één telefoon­tje: ‘Het voelde of hij controle over mij wist te krijgen’

Het was een gesprek van zo’n veertig minuten met desastreuze gevolgen. Al het geld op de spaar- en betaalrekeningen, de duizenden euro’s waar lang voor gespaard was, plotsklaps verdwenen. ,,Bij het inloggen zagen we het meteen. Er stond 0 op het saldo. Toen zakte de grond onder onze voeten vandaan.’’

21 november