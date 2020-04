Verdachte van gewelddadige dood fotomodel Carolien (39) blijft vastzitten

Slechts één ziekenhuis­op­na­me van inwoner regio Nijmegen in 24 uur

15 april NIJMEGEN - In de regio Nijmegen is de afgelopen 24 uur maar een persoon met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat om een inwoner van Wijchen. In alle andere plaatsen bleef het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames gelijk aan gisteren.