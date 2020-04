Verdachte van jarenlang misbruik van adoptiezoontje en vier vriendjes blijft vastzitten

19 coronado­den in Maas en Waal; twee nieuwe ziekenhuis­op­na­mes in 24 uur

16 april DRUTEN - In Wijchen is bij zes mensen vastgesteld dat ze zijn overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. In Druten zijn vijf inwoners bezweken aan Covid-19 en in Beuningen en West Maas en Waal gaat het om vier inwoners.