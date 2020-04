Verloofde verdacht van het doden van Carolien (39) uit Beneden-Leeuwen

Video | update Vrouw (39) om het leven gebracht in Beneden-Leeu­wen

13:47 BENEDEN-LEEUWEN - Een 39-jarige vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen in een woning in Beneden-Leeuwen. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster van het huis. Een 41-jarige man is aangehouden.